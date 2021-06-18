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Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı, sürpriz...
Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor’da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 17 Haziran SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? soruları yanıt buldu. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Dora, İsmail ve Aleyna Survivor'da eleme potasında yer alıyordu. Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre SMS sonuçları sıralaması puan durumu oy durumu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında geçen hafta ve bu haftanın SMS sıralaması da merak ediliyor. İşte Survivor SMS sıralaması belli oldu mu, kim birinci oldu, kim elendi? sorularının yanıtları...