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Survivor'da elenen isim belli oldu!

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 0:13 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 0:30

Survivor 2021'de heyecanlı bir gece yaşandı. Kırmızı ve Mavi takımdan eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunları heyecanlı anlara sahne oldu. Mavi takım strateji yaparak Poyraz'ı eleme adayı göstermişti. Ancak Poyraz'ın birinciliği hesapları değiştirdi. Kırmızı takımda ise bir türlü başarılı bir performans sergileyemeyen Aleyna Çalışkan eleme potasına girdi. Bu hafta adaya veda eden isim Merve oldu.


Survivor'da Kırmızı ve Mavi takım arasında tartışmalar devam etti. Ada konseyinde Aleyna Çalışkan ve Merve Aydın arasında tartışma yaşandı. Son bölümde Yunan ve Türk takımlar karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, Mavi ve Kırmızı takımın SMS birincilerini açıkladı. Peki Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...
 
 
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
 
Survivor eleme adayları: Aleyna Çalışkan, Steven, Merve, Berkay
 
 
SURVİVOR KIRMIZI MAVİ SMS SIRALAMASI NE OLDU?
 
Mavi takımın SMS birincisi: Poyraz
 
İkinci isim Ayşe oldu. Ayşe'nin belirlediği eleme adayı: Merve
 
Kırmızı takımın SMS birincisi: Batuhan
 
Batuhan'ın belirlediği eleme adayı: Berkay
 
Bu hafta adaya veda eden isim:  Merve oldu.
 

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