Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da Kırmızı ve Mavi takım arasında tartışmalar devam etti. Ada konseyinde Aleyna Çalışkan ve Merve Aydın arasında tartışma yaşandı. Son bölümde Yunan ve Türk takımlar karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, Mavi ve Kırmızı takımın SMS birincilerini açıkladı. Peki Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor eleme adayları: Aleyna Çalışkan, Steven, Merve, Berkay
SURVİVOR KIRMIZI MAVİ SMS SIRALAMASI NE OLDU?
Mavi takımın SMS birincisi: Poyraz
İkinci isim Ayşe oldu. Ayşe'nin belirlediği eleme adayı: Merve
Kırmızı takımın SMS birincisi: Batuhan
Batuhan'ın belirlediği eleme adayı: Berkay
Bu hafta adaya veda eden isim: Merve oldu.