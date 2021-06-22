Survivor'da elenen isim? Acun Ilıcalı 'Benim net finalist adayı olarak gördüğüm yarışmacılardan biriydi bu isim' diyerek duyurdu...

Survivor'da 2021'de eleme günü. Yarı final öncesi elenen son isim belli oluyor. Survivor yarışmasında üç dokunulmazlığın ardından bir kişi adaya veda ediyor. Potada üç isim var, Poyraz, Berkay ve Ayşe... Eleme öncesinde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları son kez ödül oyununa takım olarak çıktı. Elenen isimle ilgili konuşan Acun Ilıcalı 'Benim net finalist adayı olarak gördüğüm yarışmacılardan biriydi bu isim' diyerek duyurdu...

Survivor'da elenen isim? Survivor 'da İstanbul 'a kim gidemiyor? TV8 'de yayınlanan Survivor yarışmasında eleme var. İstanbul'da yapılacak yarı final öncesi son elem gerçekleşiyor. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyun ları sonrası eleme adayları Ayşe, Poyraz ve Berkay olmuştu. Üç yarışmacı için yapılan SMS oylaması sonucuna göre bir aday eleniyor. Acun Ilıcalı 'Benim net finalisit adayı olarak gördüğüm yarışmacılardan biriydi bu isim' diyerek duyurdu...

YARIN CANLI OYUN OYNACAK

Acun Ilıcalı, ''Bu akşam Survivor'da veda edecek isim başrol olarak veda edecek.'' dedi. Yarın Survivor'da 3 yarışmacı finale çıkmak için mücadele edecek. 3 yarışmacı canlı yayında birbiriyle yarışacak ve 5 olan finale çıkacak. Ardından 10 olan kazanacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son ödül oyunu gerçekleşti. Oyun sırasında Berkay'ın sakatlanması yarışmacıları korkuttu. Yarışın kazanan takımı ise iki lüks spor araç ile bir villaya gidiyor ve yeni kıyafetlerle renkli bir partiye katılıyor. Ardından enfes akşam yemeği yiyor. Oyunu kazanan ise İsmail Balaban'ın sayısı ile kırmızı takım oldu

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Nefes kesen yarışmada bu akşam bir eleme gerçekleşiyor. Ayşe, Poyraz ve Berkay eleme adayı olarak potada yer alıyor. Ancak şu an için adaya veda eden isim netleşmedi.