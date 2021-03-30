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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Birleşme partisi sonrası iki aday...
Birleşme partisi sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Kaybeden takımın aday çıkardığı Survivor'da perşembe günü eleme heyecanı yaşanacak.
Survivor dokunulmazlık yarışmasında kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı. Konseyde ise dikkat çeken detaylardan birisi Ayşe ve Aleyna arasında yaşananlardı. Yakın arkadaşların birbirine dargın olması Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti.