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Survivor'da Barış Özbek diskalifiye edildi!

11 Mart 2021 Perşembe - 10:45 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 10:45

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı Survivior 2021'de ünlüler takımı yarışmacısı Barış Özbek diskalifiye edildi.


Diskalifiye olaylarıyla konuşulan Seyirciyi TV8 ekranlarına bağlayan efsane yarışma Survivor 2021'den bir yarışmacı daha diskalifiye edildi.
 
Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Özbek, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle diskalifiye edildi.
 

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