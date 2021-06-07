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Survivor'da Aleyna krizi! Acun o mesajları canlı yayında okudu

Survivor'da Aleyna krizi! Acun o mesajları canlı yayında okudu Survivor Türkiye 2021'de 23. haftanın ikinci eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Aleyna ve Ayşe'nin aileleri yüzünden ortalık karıştı. Survivor tarihinde ilk defa 'aileler fazlasıyla bu işin içinde' diyen Ilıcalı'nın bu açıklamalarının ardından Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan bugün yeni bir twit daha gelmişti. Bu akşam konsey sonrası Aleyna annesiyle konuştu. Acun Ilıcalı da canlı yayında Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesajlarını okudu. İşte Survivor'da yaşananlar...
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