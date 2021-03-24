Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

Survivor ünlüler gönüllüler 2021'de eleme akşamı. 54. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da eleme konseyi toplandı. SMS birincileri belli oldu. Adaya veda edee isim belli oldu. Eleme potasında sürpriz isim var... Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 23 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'da bu akşam iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler 10'a 7 skoruyla galip gelip iletişim ödülünün sahibi oldu. Gönüllüler takımı mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ünlüler, ödül olarak aileleriyle yazıştı.

23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021'de ünlüler takımından SMS birincisi Çağrı oldu. Oylamada birinci olduğunu öğrenen Çağrı gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum' diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi.SMS birincisi olan Çağrı, 'Yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi' ve Batuhan'ın adını söyledi.

BATUHAN SİNİRLENDİ Batuhan isminin söylendiğini öğrendikten sonra şu açıklamayı yaptı: Batuhan'dan sonraki kardeşim fazlalıktır bana göre. Burası Survivor dedik SMS sıralaması değişebilir dedik. Bu takımın iki kişi buradan çıkacaksa bunlardan birinin ben olmaman gerektiğini düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Gönüllüler takımının bu haftaki SMS oylamasında SMS birincisi Poyraz oldu.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Gönüllülerde halk oylamasında birinci olan Poyraz, 'Çağrı'nın dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Aynı zamanda gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum' dedi.Böylelikle yarışmada eleme adayları ünlüler takımından Batuhan ve Gonca, gönüllülerden ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de eleme konseyinde elenen isim ünlüler takımından Gonca oldu.