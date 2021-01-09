Survivor Cemal Hünal kimdir? Survivor Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? (Survivor 2021)

Issız Adam, Diriliş Ertuğrul, Asi ve Adanalı gibi yapımlardan tanınan oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de yer alıyor. Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alan başarılı oyuncu Cemal Hünal, bu sezon Survivor'un zorlu parkurunda ter dökecek. Peki, Survivor Cemal kimdir? Survivor Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Survivor Cemal'in eşi kim? Survivor Cemal'in oynadığı diziler...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.
CEMAL HÜNAL'İN EŞİ KİM?
Hayranları ‘Cemal Hünal evli mi?’ sorusunu da oldukça merak ediyor. İlk evliliğini Los Angeles’da Cemal Hünal, 28 yaşına geldiğinde bu evliliğini noktaladı. Sonrasında ise Lale Cangal ile 18 Eylül 2011’de dünyaevine girdi. Hünal’ın, Nişantaşı’nda “Zazie”adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında “Port Sedef” adıyla bir beach club tarzında işletmesi de bulunuyor. Cemal Hünal yıllar önce verdiği bir röportajında, eşi Lale ile ilgili bir hayli romantic cümleler sarf ediyor. Lale Cangal ile olan evliliğini ‘Dört ayak üzerine düştüm’ diyerek tanımlayan Cemal Hünal, eşinin kendisini çok iyi anladığını ve bu nedenle de hiç zorlanmadığını belirtiyor. Yine bir röportajında evliliğe dair konuşan Survivor Cemal Hünal, bir insanla aynı evi paylaşmanın kolay olmadığını bunun karşılıklı özveri ve saygı gerektirdiğini vurguluyor. Peki Survivor 2021’de Ünlüler takımında mücadele edecek Cemal Hünal’ın çocuğu var mı? Hünal’ın Lale Cangal ile olan evliliğinden Doğan Atilla adında bir oğlu var. Minik Doğan, 7 Ağustos 2013’te dünyaya gözlerini açtı.
İŞTE CEMAL HÜNAL DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
CEMAL HÜNAL FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim