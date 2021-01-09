Survivor Cemal Hünal kimdir? Survivor Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? (Survivor 2021)

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

CEMAL HÜNAL'İN EŞİ KİM?

Hayranları ‘Cemal Hünal evli mi?’ sorusunu da oldukça merak ediyor. İlk evliliğini Los Angeles’da Cemal Hünal, 28 yaşına geldiğinde bu evliliğini noktaladı. Sonrasında ise Lale Cangal ile 18 Eylül 2011’de dünyaevine girdi. Hünal’ın, Nişantaşı’nda “Zazie”adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında “Port Sedef” adıyla bir beach club tarzında işletmesi de bulunuyor. Cemal Hünal yıllar önce verdiği bir röportajında, eşi Lale ile ilgili bir hayli romantic cümleler sarf ediyor. Lale Cangal ile olan evliliğini ‘Dört ayak üzerine düştüm’ diyerek tanımlayan Cemal Hünal, eşinin kendisini çok iyi anladığını ve bu nedenle de hiç zorlanmadığını belirtiyor. Yine bir röportajında evliliğe dair konuşan Survivor Cemal Hünal, bir insanla aynı evi paylaşmanın kolay olmadığını bunun karşılıklı özveri ve saygı gerektirdiğini vurguluyor. Peki Survivor 2021’de Ünlüler takımında mücadele edecek Cemal Hünal’ın çocuğu var mı? Hünal’ın Lale Cangal ile olan evliliğinden Doğan Atilla adında bir oğlu var. Minik Doğan, 7 Ağustos 2013’te dünyaya gözlerini açtı.