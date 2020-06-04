Survivor 2020'de rekabet daha da kızışıyor. Survivor mavi ve kırmızı takım oyuncuları için büyük finale az bir süre kala şampiyonluk için rekabet daha da kızışıyor. Survivor'da yeni takım sistemi ile ilk karşılaşma bugün oynanacak. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Survivor Mavi Takım Kaptanı Cemal Can Canseven nereli? İşte Cemal Can Canseven'in hayatı ile ilgili merak edilenler...
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.
Survivor'a damga vuran isimlerden olan Cemal Can Canseven Mavi Takım kaptanı oldu. Mavi takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'i takıma aldı.