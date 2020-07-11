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Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:43

Survivor 2020'nin finaline geri sayım başladı. Survivor 2020 nefesler tutuldu ve final oyunları oynanmaya başlandı. Survivora damga vuran final mücadelelerinde Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış mücadeleleri devam ediyor. Survivor'un öne çıkan isimlerinden biri de Cemal Can Canseven. Survivor'un başından beri büyük mücadele veren Cemal Can Survivor 2020 takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven'in hayatı hakkında merak edilenler...


Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış mücadelesinin yaşandığı Survivor 2020 için nefesler tutuldu. Survivor 2020'nin başından beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan Survivor Cemal Can internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven'in hayatı hakkında merak edilenler...
 
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
 
İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.
 
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.
 
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.
 
 
 
 

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