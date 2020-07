Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Şubat ayından bu yana büyük mücadele veren yarışmacılar için şampiyonluğa sadece bir adım kaldı. 5 aylık zorlu Survivor macerasında final mücadelesi devam ederken Survivor yarışmacıları ve hayat hikayeleri de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Survivor'un başından beri izleyici tarafından sevilen isimlerden biri olan Survivor Cemal Can Canseven en çok araştırılan isimlerden biri. Peki, Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kendi ağzından Survivor Cemal Can'ın hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven 1995 yılında İzmir 'de doğdu. Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul 'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.

SURVİVOR CEMAL CAN'IN HAYAT HİKAYESİ

Cemal Can Canseven Survivor'da göz yaşları içinde kendini şu şekilde anlatmıştı:

"İzmir'de doğdum, 1995 yılında. Güzel bir ailede doğdum. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bana sevgi aşılayan bir ailem oldu. Foça ve Karşıyaka arasında güzel yıllarımız oldu.

O dönemler şişman tatlı bir çocuktum. Lisede hayallerim vardı. Bir şeyler istiyordum. İstediğim şeyleri elde etmeme yardımcı olacak şeyleri kendimde barındırmıyordum. Bunlardan biri de kilolu olmamdı. Bişeyler yapmam gerekiyordu ve 3 ayda 15 kilo verdim. Bu da bana değişik bir özgüven kazandırdı. Bişeyleri yapabildiğimi gösterdi.

Lisedeyken hocalarıma hep diyordum 'Ben İstanbul'da üniversite kazanacağım.' Derslerim iyi olmadığı için hiçbiri bana inanmıyordu. Sonuç olarak bunu da gerçekleştirdim. Üniversiteyi İstanbul'da yüzde 50 burslu kazanıp, İstanbul'a gitme fırsatım oldu. Çoğu kırılma noktamda inandıktan ve istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'a gittikten sonra bana yeni bir sayfa açılacağını hayal ediyordum ve hayal ettiğim şeyi gerçekten gerçekleştirdim.

Güzel insanlarla tanıştım. O güzel insanlarla hayallerimizin ortak olduğunu anlamış olduk ve birlikte bu çizgide ilerledik. Hayat beni çok değişik insanlarla tanıştırdı. Belki hayatıma giren o insanlara o dönemde güzel bakamamış olabilirim. Belki onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde ve bazı şeyleri başarmamda fikirler veren insanlar oldu. Şu an geri dönüp baktığımda iyi ki o insanlar hayatıma girmiş diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için şu an pişmanlık duyuyorum. Şimdi geriye baktığımda o zaman o insanların değerini bilmem gerekiyormuş diyorum. O zaman hayatıma giren bir çok kişi ile görüşmüyorum. Bulunduğumuz platform o kadar değişik ki şu an herkesin değerini çok iyi anladım. Burdan çıktıktan sonra hayatıma daha değişik bir yön vereceğim. Burası bana dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı. Bana inanan insanlarla tanıştım. Çoğu zaman düştüğüm zamanlar oldu.

Bir hayalim vardı. Buraya gelmek çocukluk hayallerimdendi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama her zaman içimde kalan duygular vardı, o duyguları yaşatmak istiyordum. Bir sporla ya da takım sporuyla uğraşmak gibi. Ama olmadı. Kendimi eğitime yönlendirdim. Belki de eğitimden bu yüzden kaçmış olabilirim. Spora yönelseydim belki daha başarılı olacaktım. Kendimi kanıtlamak için Survivor'a geldim."