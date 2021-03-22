Survivor birleşme partisi ne zaman 2021? Suvivor birleşme partisine kim gelecek?

Survivor birleşme partisi hakkında yapılan araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Survivor birleşme partisi ne zaman, Survivor birleşme partisine kim gelecek? Sorusu yarışmanın hayranları tarafından sorgulanıyor. Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine dair ayrıntıları açıklamaya başladı. Survivor birleşme partisine hangi ünlü gelecek?

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman olacak? Survivor birleşme partisine kim hangi ünlü gelecek? soruları izleyicilerin gündemindeki yeri aldı. Yarışmacıların heyecanla beklediği birleşme haftası geldi. Birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar ile yarışmacılara moral ve motivasyon verecek ödüller için sabırsızlanıyor. İşte Survivor birleşme partisi detayları...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KİM GELECEK?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden partiye katılacak ismi açıkladı. Ilıcalı partide sahne alacak isimlerden birinin dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo olacağını duyurdu. Derulo bir dönem Türkiye’de de sıklıkla dinlenen “Talk dirty to me” ve “Wiggle” parçalarına imza atmıştı.