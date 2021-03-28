Survivor birleşme partisi fragmanı yayınlandı!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Aleyna’nın Batuhan’la gerçekleştirdiği konuşma ünlüler ve gönüllüler takımı arasında “kulisler başlamış” yorumlarına neden olacak.

Poyraz’ın zeybek oynayacağı, Reşat’ın horon tepeceği yarışmada sürpriz görüntüler de olacak. Aleyna’nın şarkı performansı ise yarışmacı arkadaşlarından tam not alırken, ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun tuvalet sorusu ise yarışmacılar arasında kahkahaya neden olacak.

Öte yandan yarışmacıları bu aşamaya kadar geldikleri için tebrik eden Derulo, muhteşem performansı ile kendisini izleyenleri eğlendirecek.