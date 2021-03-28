Survivor birleşme partisi fragmanı yayınlandı!

Survivor birleşme partisi yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri gösterdi. Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı isimler performanslarını sergilemeye başladı. Cemal Can Canseven ve Jason Derulo’nun sahne aldığı birleşme partisinde yarışmacılar da teker teker şarkılarını seslendirdiler.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni bölüm tanıtımında yer alan bilgilere göre Survivor 2021 birleşme partisi 28 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda olacak. Saat 20:00’de başlayacak program takipçilerini ekrana kilitleyecek.
Aleyna’nın Batuhan’la gerçekleştirdiği konuşma ünlüler ve gönüllüler takımı arasında “kulisler başlamış” yorumlarına neden olacak.
Poyraz’ın zeybek oynayacağı, Reşat’ın horon tepeceği yarışmada sürpriz görüntüler de olacak. Aleyna’nın şarkı performansı ise yarışmacı arkadaşlarından tam not alırken, ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun tuvalet sorusu ise yarışmacılar arasında kahkahaya neden olacak.
Öte yandan yarışmacıları bu aşamaya kadar geldikleri için tebrik eden Derulo, muhteşem performansı ile kendisini izleyenleri eğlendirecek.