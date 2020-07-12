Survivor'da final heyecanı başladı. 4 yarışmacı arasında oynanan oyunların ardından Survivor İstanbul finali için geri sayım başladı. Peki, Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Survivor Berkan'ın hayatı...

Survivor 2020 Şampiyonluğu için yarışmacıların final heyecanı başladı. Survivor 'da 4 yarışmacı arasında oynanan oyunların ardından Survivor İstanbul finali için geri sayım başladı. Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Survivor Berkan'ın biyografisi...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

1994 doğumlu olan Barkan kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.