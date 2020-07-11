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Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Survivor Berkan'ın biyografisi...
11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:24
Survivor 2020 finali için mücadeleler devam ediyor. 4 yarışmacı arasında oynanan oyunların ardından Survivor 2020'nin ilk yarı finalisti Berkan Karabulut oldu. Survivor Berkan, kazandığı dokunulmazlık oyunu ile yarı finale adını yazdırdı. Peki, Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan Karabulut hakkında merak edilenler...
Survivor 2020 Şampiyonluğu için yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Survivor
2020 final oyunları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Survivor Berkan, kazandığı dokunulmazlık oyunu ile yarı final biletini aldı. Peki, Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...
BERKAN KARABULUT KİMDİR?
1994 doğumlu olan Barkan kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.
2011 yılında Bilecik
Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.