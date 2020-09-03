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Berkan'ın son hali şaşırttı!

Berkan'ın son hali şaşırttı! Survivor 2020 yarışmasına sonradan katılan ve kendine has tavırlarıyla ve karakteri ile dikkat çeken Survivor Berkan yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı.
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