03 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.05
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

03 Ocak 2021 Pazar - 18:12 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 18:12

Survivor 2021 heyecanı başlıyor. Survivor 2021'den ilk tanıtım geldi. Survivor 2021'ün Ünlüler Takımı'nın tanıtımı yayınlandı. Ünlüler takımında iddialı isimler yer alıyor. Başpehlivan İsmail Balaban, oyuncu Öykü Çelik ve Hayrettin gibi isimlerin yer aldığı ünlüler takımında dikkat çeken bir diğer isim de Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 yarışmacıları ve Survivor Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...


Survivor 2021 için heyecan dorukta. İlk bölüme sayılı günler kala Survivor 2021'in Ünlüler Takımı da belli oldu. Yeni sezona iddialı giriş yapan Survivor 2021 Ünlüler Takımı büyük ilgi gördü. Ünlüler Takımı'nda yer alan Survivor Batuhan Karacakaya da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...
 
 
SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? 
 
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.
 
 
DİZİLERİ
 
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
 
FİLMLERİ
 
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
 

 
 
 
 

ETİKETLER

Survivor Batuhan Karacakaya Survivor Batuhan kimdir Survivor 2021 yarışmacıları Survivor 2021 ünlüler takımı Aşk-ı Memnu Bülent Batuhan Karacakaya Survivor Batuhan Survivor 2021 Survivor 2021 kadrosu Survivor 2021 ne zaman Ünlüler Takımı Ünlüler Takımı 2021 Survivor Ünlüler Takımı 2021 Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında Survivor Batuhan kaç yaşında Survivor Batuhan yaşı Survivor Batuhan nereli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.