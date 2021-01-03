Survivor 2021 için heyecan dorukta. İlk bölüme sayılı günler kala Survivor 2021'in Ünlüler Takımı da belli oldu. Yeni sezona iddialı giriş yapan Survivor 2021 Ünlüler Takımı büyük ilgi gördü. Ünlüler Takımı'nda yer alan Survivor Batuhan Karacakaya da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...
SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.
DİZİLERİ
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
FİLMLERİ
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012