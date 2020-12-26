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Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini bu yüzden gizlemiş! İlk kez açıkladılar...
Magazin gündeminde son ayların en çok konuşulan çiftlerinden Barış Murat Yağcı (29) ile Nisa Bölükbaşı (22), ilişkilerini uzun süre neden gizlediklerini ilk kez açıkladılar.
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili olmuştu.