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Survivor Barış Murat Yağcı'nın o paylaşımı 15 milyona ulaştı!
Survivor finalistlerinden Barış Murat Yağcı'nın Survivor öncesinde yaptığı paylaşım rekor kırmaya devam ediyor. Barış Murat Yağcı'nın şubat ayında sosyal medyasına attığı resim 15 milyon yoruma ulaştı. Survivor Barış, instagram hikayesinde tüm sevenlerine teşekkür etti.
Model, oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından da gündemden düşmüyor. Survivor Barış'ın Survivor öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşım, 10 milyon yorum alarak dünya rekoru kırmıştı.