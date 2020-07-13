Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da 5 aylık serüvenin sonu geldi. Şampiyonluk yolunda zorlu parkurlar, ada koşulları ve açlık ile mücadele eden Survivor finalistleri için asıl şimdi mücadele başladı. Şampiyonluk yarışında sona gelinirken Survivor'da en dikkat çeken isimlerden biri de Survivor Barış Murat Yağcı oldu. Survivor Barış gerek performansı ve izleyicilerin büyük desteği çoğu konseyden çıkmayı başaran yarışmacılardan. Survivor Barış Murat Yağcı internette en çok merak edilen isimlerden biri. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış Murat Yağcı hayatı hakkında merak edilenler...
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti.
Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti.
Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterine canlandırdı.
Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI HAYATI
Barış Murat Yağcı hayatının kırılma noktalarını Survivor'da şu şekilde anlatmıştı:
"İzmir Alaçatı'da doğdum. Alaçatı benim için hep başlangıç yeri oldu. Okul için İzmir'e taşındık. İzmirspor'da basketbol oynarken basketbol sayesinde 13 yaşında Anadolu Yakası'na transfer oldum. İstanbul serüveni başladı benim için yaşım daha çok küçükken. Lojmanda kaldık hep. Ailemden uzak yaşadım. Ergenlik döneminde yol gösteren olmadı. Aileden uzak kaldık.
Sonrasında basketbol yüzünden spor hayatım bitti. Modellik hayatım başladı. İlk İtalya'ya sonrasında Brezilya'ya derken çok ülkeye çıktım. Bu süreçte basketbol ile modellik arasında kaldım. Annemin hastalığı ve kardeşimin doğumu dönüm kırılma noktasıydı. Bu olaydan sora bazı şeylere daha çok inanmaya başladım. Modelliği sonlandırdım. Yurtdışında bir kariyer yapıyorken ailem ağır bastı ve geri döndüm. Sonrasında oyunculuğa adım attım. Kimine göre elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiç bir zaman çok başarılı bir ünlü olmadım. Survivor'da kendimi gösterme fırsatı elde ettim. Survivor benim için başlangıç oldu."