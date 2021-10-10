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Survivor Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması
Oyuncu Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Bu sefer daha farklı olacak" sözleriyle duyurduğu 'Survivor All Star 2022'de son durum ve eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında konuştu.
'Survivor 2020'de SMS oylaması sonucu Cemal Can Canseven'e kaybederek, yarışmayı ikinci tamamlayan ve 'Survivor All Star 2022' kadrosuna dahil olacağı konuşulan Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.