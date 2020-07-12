Survivor'da final heyecanı başladı. Nefes kesen mücadeleleri, zorlu ada şartlarında açlıkla mücadele eden ve Survivor'a adını yazdıran isimlerden biri de Survivor Barış oldu. Survivor'un başından beri büyük mücadele veren ve büyük bir hayran kitlesine ve desteğine sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Barış'ın hayatı...
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.