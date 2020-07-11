11 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:58 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:07

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Survivor'un final dörtlüsü Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış mücadeleleri başladı. Adım adım Survivor 2020'nin sonuna yaklaşılırken Survivor'un yarışmacıları da internette merak ediliyor. Survivor'un başından büyük müdacele veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Barış Murat Yağcı internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...


Survivor'da final mücadeleleri başladı. Finale bir adım kala Survivor'un final dörtlüsü Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. Yaklaşık 5 aydır büyük bir mücadele veren yarışmacılar için artık sona gelindi. Survivor 2020'de finale ev sahipliği yapacak Galataport'ta hangi yarışmacıların mücadele edeceği de merak konusu. Survivor'un başından beri büyük mücadele veren ve büyük bir hayran kitlesine ve desteğine sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hayatı ve hakkında merak edilenler....
 
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
 
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.
 
 
 
 

ETİKETLER

Survivor Barış Survivor Barış kimdir Barış Murat Yağcı Barış Murat Yağcı kimdir Barış Murat Yağcı yaşı Barış Murat Yağcı nereli Survivor Barış yaşı Survivor Barış nereli Survivor 2020
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.