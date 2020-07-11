Survivor'da final mücadeleleri başladı. Finale bir adım kala Survivor'un final dörtlüsü Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. Yaklaşık 5 aydır büyük bir mücadele veren yarışmacılar için artık sona gelindi. Survivor 2020'de finale ev sahipliği yapacak Galataport'ta hangi yarışmacıların mücadele edeceği de merak konusu. Survivor'un başından beri büyük mücadele veren ve büyük bir hayran kitlesine ve desteğine sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hayatı ve hakkında merak edilenler....
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.