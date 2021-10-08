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Survivor Aycan'ı çileden çıkaran mesaj!

08 Ekim 2021 Cuma - 11:40 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 11:40

'Survivor 2020' yarışmasıyla tanınan futbolcu Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktığı anları paylaştı. Bu paylaşımdan sonra Yanaç'a yorum yağdı.


 'Survivor 2020' yılındaki yarışmacılar hâlâ adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç. Survivor Aycan hem değişimiyle hem de paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
 
Son olarak annesinin başörtüsünü takarak poz veren ve "Annemin geldiği çok mu belli" notuyla o halini paylaşan Aycan'a yorum yağdı.
 
 
Bazı takipçiler Aycan Yanaç'a tepki gösterince ünlü yarışmacı kızdı. Bir takipçisinden gelen mesajı ifşa eden Aycan paylaşımında "Ben neye gülüyorum siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar" dedi.
 
 

Survivor Aycan paylaşımında ayrıca "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" diyerek sitem etti.

 

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