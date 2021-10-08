Survivor Aycan'ı çileden çıkaran mesaj!

'Survivor 2020' yılındaki yarışmacılar hâlâ adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç. Survivor Aycan hem değişimiyle hem de paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak annesinin başörtüsünü takarak poz veren ve "Annemin geldiği çok mu belli" notuyla o halini paylaşan Aycan'a yorum yağdı.