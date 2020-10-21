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Survivor Aycan hayranlarını korkuttu!

Survivor Aycan hayranlarını korkuttu! ALG SK takımında forma giyen Aycan Yanaç, dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.
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