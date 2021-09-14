Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışma programı Survivor 2022 sezonunun ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor All Star 2022 kimler var, All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosu…

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’ın yeni sezon kadrosunda ilk isim belli oldu. 2020 sezonunda Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2022 yarışmasının ilk yarışmacısı oldu.

Survivor All Star 2022 yarışının ilk ismi belli oldu

Yarışmaya dahil olacağını açıklayan Barış Murat Yağcı, yaptığı açıklamada "Bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" dedi.

Survivor All Star 2022 ne zaman?

Survivor programları her sene ocak ayında başlıyor. Survivor All Star 2022'nin de ocak ayında başlaması tahmin ediliyor.