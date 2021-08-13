13 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.444 0.00 EURO 10,0400 -0.23
USD 8,5420 0.01 ALTIN 482,630 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Survivor Aleyna'dan bikinili poz!

13 Ağustos 2021 Cuma - 10:37 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 10:37

Survivor yarışmasında öne çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir'in sevgili olduğu iddiası Instagram'ın gündeminde. Aleyna Kalaycıoğlu konuyla ilgili açıklama yapmazken bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.


Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
 
Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
 
Aleyna Kalaycıoğlu: Biraz kilo alındı tabii
 
İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor. İki isim de konu hakkında bir açıklama yapmazken Survivor Aleyna yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
 
Aleyna Kalaycıoğlu son olarak bikinili pozunu paylaşarak "E biraz kilo alındı tabii" yorumunda bulundu. Ünlü yarışmacının pozuna "Aşk iddialarına açıklama yapmayacak mısın?" yorumları yağdı.
 
Aleyna Kalaycıoğlu: Biraz kilo alındı tabii

ETİKETLER

aleyna kalaycıoğlu survivor panorama gökhan özdemir bikinili poz aşk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.