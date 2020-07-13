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Survivor'a damga vuran an! 'Canım sıkılırsa seni arayacağım'
Final için artık geri sayımın başladığı Survivor'da bir yarışmacı daha hayallerine veda etti ve kalan son 3 isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunların geçtiğimiz hafta başladığı yarışmada geriye sadece 4 kişi kalmış ve geçtiğimiz gün Elif'in elenmesinin ardından Cemal Can ilk finalist oldu. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıklarken büyük zorluk yaşadı.
Survivor 2020'de artık final haftasına girilirken bu akşam yayımlanan 135. yeni bölümde bir yarışmacı daha adaya veda etti. İşte Survivor'da bu akşam elenen ve isim ve finale kalan 3 yarışmacı...