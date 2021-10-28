Survivor ne zaman başlıyor, Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? TV8 ekranlarına yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2022 merakla bekleniyor. All-Star formatında ekranlara gelecek olan Survivor hakkında yapılan aramalar yoğunlaştı. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 yarışması hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki, Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 ile ilgili son gelişmeler…

SURVİVOR 2022 ALL STAR 2022 KADROSU BELLİ Mİ?

Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, kadroya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışması genelde ocak ve şubat aylarında başlıyor. Bu yıl da aynı zamandalar yayınlanması bekleniyor.