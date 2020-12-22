Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 için geri sayım!

Survivor 2021 heyecanı için geri sayım başladı.Yeni sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen Survivor 2021'in yarışmacı kadrosu ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Merakla beklenen Survivor 2021 için hazırlıklar da başladı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 hakkında gelen ilk bilgiler...

Survivor 2021 için hazırlıklar başladı. Yeni sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen Survivor 2021 için heyecan dorukta. Survivor 2021'in yarışmacı kadrosu ile ilgili detaylar da gelmeye başladı. Merakla beklenen Survivor 2021 için geri sayım devam ederken yarışmanın takipçileri de Survivor 2021 tarihini merak ediyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ile ilgili detaylar...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor'ın bu sezonki kadrosuna Galatasaray 'ın ve Trabzonspor 'un eski futbolcusu Barış Özbek'in katılacağı iddia edildi.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddialar arasında.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil..

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.