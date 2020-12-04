Survivor 2021 kadrosu belli oldu mu? Yarışma ne zaman başlayacak? Survivor 2021 başvuru süreci başladı mı?

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021'in ilk yarışmacısı duyuruldu. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu. Cemal Hünal’ın Acun Ilıcalı tarafından açıklanmasının ardından Suvivor 2021 kadro su hakkında araştırmalar hızlandı, arama motorları üzerinden ne zaman başlayacağının yanıtı arandı. İşte Suvivor 2021 başvuru ve kadro hakkında merak edilenler…

Survivor 2021 kadrosu belli oldu mu? TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. 'MasterChef Türkiye 2020'nin final yapmasının ardından yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan fenomen yarışmada Cemal Hünal da mücadele edecek. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2021 KADROSU BELLİ Mİ, SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmazken Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı duyurdu. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu. Hünal "Issız adam ıssız ada" notuyla duyuruldu.

MasterChef yarışmacı Celal Sarıgül’ün de yeni sezonda yer alacağı iddialar arasında yer alsa da henüz resmiyet kazanmadı.