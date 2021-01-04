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Survivor 2021 kadrosu açıklandı! Yeni Sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler Takımı!

Survivor 2021 kadrosu açıklandı! Yeni Sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler Takımı!