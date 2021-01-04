Survivor 2021 kadrosu açıklandı! Yeni Sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler Takımı!

Survivor 2021 için nefesler tutuldu. Hazırlıkları tamamlanan Survivor 2021'de Ünlüler Takımı ve Gönllüler Takımı'nda yarışacak isimler de tanıtıldı. Peki, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler kadrosundaki isimler kim? İşte Survivor 2021 Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları...
Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.
SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Uğurtan
Sancakay
Emin
Hanzade
Yunus Emre Karabacak
İlayda Şeker
Poyraz
Sena
Ayşe Reşat
Aleyna
Staven
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI
Meryem Kasap (Milli Atlet)
Hayrettin (Oyuncu)
Öykü Çelik (Oyuncu)
İsmail Balaban (Başpehlivan)
Çağrı Atakan (Oyuncu)
Melis Sezer (Milli Tenisçi)
Batuhan Karacakaya (Oyuncu)
Barış Özbek (Futbolcu)
Merve Aydın (Milli Basketbolcu)
Cemal Hünal (Oyuncu)
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021, TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 9 Ocak cumartesi günü ekrana gelecek.