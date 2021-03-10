Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu!

TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde eleme heyecanı yaşandı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan çekişmeli dokunulmazlık oyununda 9-9'luk beraberlikle son oyuna giren takımlardan ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın , rakibini yenerek, ünlüler takımına 10. sayıyı ve dokunulmazlık zırhını kazandırmıştı. Oyunun bu şekilde sonuçlanmasıyla Dominik Cumhuriyet'inde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından adı yazılan isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle olmuştu;

DORA: 3

YUNUS EMRE: 2

ALEYNA ÇALIŞKAN: 5

Bu sonuçla gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Çalışkan en fazla eleme oyunu alarak eleme potasına giden isim oldu.

Heyecanla Survivor 2021'e veda edecek isim bekleniyordu. Eleme potasında olan isimlerden kimin elendiği belli oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Eleme adayları Dora, Öykü, Aleyna ve Hanzade'nin arasından adaya veda isim; Gönüllüler takımından Öykü oldu.

Öykü; "Geç geldim erken gidiyorum. Burada olmayı çok istiyordum. Alışmıştım. Burada olmayı bu kadar isterken bu kadar erken veda çok üzdü. Erken uyandım rüyadan" dedi.

Acun Ilıcalı, "umarım hayatındaki her şey çok güzel geçer" dedi.

Survivor Öykü Uysal kimdir? Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan dahil olan Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir ’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak ’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Acun Ilıcalı, "umarım hayatındaki her şey çok güzel geçer" dedi.