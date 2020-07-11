Survivor 2020 finali için nefesler tutuldu. Yaklaşık 5 aydır adada zorlu koşullarda mücadele veren Survivor 2020'nin son oyunları oynanıyor. Nefeslerin tutulduğu 4'lü final mücadelesinde Survivor 2020'nin ilk yarı finalisti ise canlu yayında belli oldu. Peki, Survivor 2020 ilk yarı finalisti kim oldu? İşte Survivor 2020 ilk yarı finalisti!
5 ay önce başlayan Survivor 2020'nin sonuna adım adım yaklaşılırken Survivor 2020 finali için de nefesler tutuldu. Son olarak Survivor Elif'in elenmesinin ardından büyük Survivor müdacelesinin final mücadeleleri de başladı.
Survivor 2020'de yarı final bileti olan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu; Berkan Karabulut, Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı'nın kıran kırana mücadelesine sahne oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan yarı final mücadelesinde, eşleşmeler kura ile belirlendi.
SURVİVOR 2020 İLK YARI FİNALİSTİ KİM OLDU?
Yarı finale çıkmak için Survivor 2020'de oynanan dokunulmazlık oyunu 4 yarışmacının kıyasıyla mücadelesine sahne oldu. Yarışmacıların gerginliği ekranlara anbean yansıdı. Survivor Cemal Can'ın gözyaşlarıyla oynadığı, Survivor Barış'ın kıl payı kaybettiği mücadelede Survivor Berkan yarı finale adını yazdırdı.
Berkan Karabulut, nefes kesen yarışın sonunda beş galibiyete ulaştı ve yarı finale çıktı.