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Survivor 2020’de büyük final öncesi Elif şoku!
TV8'in fenomen yarışması 'Survivor 2020'nin 3 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, iletişim ödülü oyunu sırasında Elif Yıldırım Gören sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Survivor Elif, doktor kararıyla hastaneye kaldırıldı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020'nin 125'inci bölümüne, kırmızı takım yarışmacılarından Elif Yıldırım Gören'in sakatlığı damga vurdu.