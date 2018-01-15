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Survivor 2018 ne zaman? Survivor 2018 yarışmacıları...

15 Ocak 2018 Pazartesi - 8:06 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 8:06

Survivor 2018 ne zaman? Survivor 2018 yarışmacıları kimler sorularının cevapları gündemde araştırılıyor. Başlamasına az bir zaman kalan Survivor 2018 en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İşte tüm detaylar...


Survivor 2018 için geri sayım başladı. Reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2018 TV8 ekranlarında yer alacak. İşte Survivor 2018 yarışmasına dair merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde derledik.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN?
 
TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
 
SURVİVOR 2018 KADROSU
 
-Cumali Akgül
 
-Turabi Çamkıran
 
-Sema Aydemir
 
-Nagihan Karadere
 
-Merve Aydın
 
-Murat Ceylan
 
-Hilmi Cem İntepe
 
-Adem Kılıççı
 
-Hakan Hatipoğlu 
 
-Nihat Doğan
 
-Ümit Karan
 
-Sahra Işık
 
-Nevin Yanıt
 
SURVİVOR 2018 İLK TANITIM VİDEOSU

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