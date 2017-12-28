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Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?

28 Aralık 2017 Perşembe - 14:39 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 14:39

Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başladığı merak ediliyor. Reyting rekorları kıran Survivor yarışmasının bu yıl yeni sezonu başlayacak. Survivor 2018'e az bir zaman kala Acun Ilıcalı yarışmacıların isimlerini açıklamaya başladı.


Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması 2018 yılında da izleyicileriyle buluşacak. Fenomen yarışma Survivor 2018 bu yıl ne zaman başlayacak? Survivor 2018 kadrosunda kimler olacak ve mücadele verecek? İşte yanıtları...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN?
 
TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
 
SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
 
-Cumali Akgül
 
-Turabi Çamkıran
 
-Sema Aydemir
 
-Nagihan Karadere
 
-Merve Aydın
 
-Murat Ceylan
 
-Hilmi Cem İntepe
 
-Adem Kılıççı
 
-Hakan Hatipoğlu 
 
-Nihat Doğan
 
-Ümit Karan
 
-Sahra Işık
 
-Nevin Yanıt

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