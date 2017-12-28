Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?

Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başladığı merak ediliyor. Reyting rekorları kıran Survivor yarışmasının bu yıl yeni sezonu başlayacak. Survivor 2018'e az bir zaman kala Acun Ilıcalı yarışmacıların isimlerini açıklamaya başladı.

