Survivor 2018 Gönüllüler takımı da belli oldu!

Survivor 2018 yarışmasına sayılı günler kala Gönüllüler takımında kimlerin yarışacağı da belli oldu. Peki Survivor 2018 yarışması TV8'de yayınlanmaya ne zaman başlayacak? İşte merak edilen Survivor 2018 kadrosu...

