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Survivor 2018 Gönüllüler takımı da belli oldu!

06 Şubat 2018 Salı - 9:51 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 9:58

Survivor 2018 yarışmasına sayılı günler kala Gönüllüler takımında kimlerin yarışacağı da belli oldu. Peki Survivor 2018 yarışması TV8'de yayınlanmaya ne zaman başlayacak? İşte merak edilen Survivor 2018 kadrosu...


Reyting rekorları kıran Survivor yarışmasının 2018 sezonu ne zaman başlayacak? Survivor 2018 kadrosunun tamamı da açıklandı. TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşecek olan Survivor 2018 için nefesler tutuldu. İşte tüm merak edilenler...
 
TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
 
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
 
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda

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