Survivor 2018'de bu akşam neler yaşanacak? Nihat Doğan şoke etti!

Survivor yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. TV8'in fenomen yarışması Survivor 2018'de Nihat Doğan'ın şaşırtan açıklamalar neler olacak? Ümit Karan nasıl yorum yapacak? İşte tüm gelişmelerin özeti ve fragmanı...
SURVİVOR 2018 14. YENİ BÖLÜM TANITIMI
NİHAT DOĞAN'DAN BÜYÜK ÇIKIŞ
Survivor 2018'in All Star takımında yarışan Nihat Doğan'dan büyük çıkış tüm yarışmacıları şaşırtacak. Bu akşamki bölümde yaşanacak olan Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın arasında konuşulanlar All Star takımında gerginlik yaşatacak. Nihat Doğan'ın, Murat Ceylan hakkındaki düşüncesi ise izleyenleri şok edecek.