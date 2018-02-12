Survivor 2018 2. bölümde neler yaşandı? Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2018 2. bölümde neler yaşandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Yeni sezona bomba gibi başlayan Survivor 2018 izleyicileri ekrana kilitledi. Peki ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018 yarışmacıları kıyasıya mücadele ediyor. All Star ve Gönüllüler takımının rekabet içinde olduğu Survivor 2018'de şaşırtıcı kararlar verildi. İşte izlenme rekorları kıran Survivor 2018 yarışması ile ilgili detaylar...

SURVİVOR'DA İKİNCİ ÖDÜL HANGİ TAKIMIN OLDU?

Survivor 2018'de dün akşam oynanan ödül oyun un galibi Gönüllüler takımı oldu. All Star takımı yanlış strateji yaparak ödülü kaybetti. Kraker ödülü Gönüllüler takımının oldu.

ALL STAR VE GÖNÜLLÜLER ARADINDA İLK OYUNUN KAZANANI BELLİ OLDU!

Survivor 2018'in ilk oyununu kazanan takım All Star oldu. Nagihan ve Gizem arasında yapılan final oyununun galibi Nagihan oldu. 10-6 biten yarışın galibi All Star takımı oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN BİR KIZ ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇECEK

Survivor 2018'de Gönüllüler takımından bir kız yarışmacı karşı takıma geçecek. Konseyde yapılacak oylamada kimin ismi yazılacak merak konusu.

O İSİM ÜNLÜLER'DEN GÖNÜLÜLERE GEÇTİ!

Survivor 2018'in ilk sürprizi ilk oyun öncesinde belli oldu. Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir isim transfer oldu. Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımında yarışacak.