Sürücüsüz otobüs testi başarılı oldu!

Türkiye’nin ilk akıllı Otonom Otobüs çalışmalarına 2016 yılında “Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri” CoMoSeF (Co-Operative Mobility Services of the Future) projesi ile başlayan Otokar sürücüsüz otobüs çalışmalarına hız verdi. Otokar, 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte “İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi” projesinde Türkiye’nin sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başlamıştı. Üç yıllık çalışmaların ardından düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı. Firma, projenin araştırma geliştirme çalışmalarını 4 aşamada ele alıyor. İkinci aşamayı tamamlayan Otokar Otonom Otobüsü, sürücüye gerek kalmadan özel ve bölünmüş yollarda, gelişmiş sensör füzyonu algoritmaları ile çevresini algılayıp, konumunu haritada bulabiliyor. Araç, hassas kontrolcü tasarımı sayesinde 0-30 kilometre arası sürücü sistemlerinin kontrolünün zor olduğu durumlarda sürüş sağlıyor.