Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak!

18 aylık Ar-Ge çalışmaları sonucunda, yerli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, 15 farklı hizmeti bir araya getirmeyi hedefliyşor. Modelleme ile; periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor’un Google Play Store ve IOS App Store'dan tamamen ücretsiz kullanıma sunulması öngörülüyor.

Çilingirden boya ve onarıma



Yakın zamanda akıllı telefonlarla Google Play Store ve IOS App Store’dan; cam değişimi, hasar onarım, kiralık araç, yolda lastik hizmeti, lastik oteli, mekanik garanti sigortası, muayene hizmeti, yıkama ve kuaför, yerinde periyodik bakım, yolda arıza onarım, otopark ödeme gibi hizmetlere online ulaşılacak. Ayrıca yakıt ödeme alternatifi, araç alım-satım hizmeti, tüm hizmet hatırlatma modülleri (vergi, sigorta, muayene, lastik, periyodik bakım), aracımı bul, periyodik araç bakımı, arıza onarımı, lastik değişimi, vale hizmeti, çekici çağırma hizmeti, akü takviyesi, yerinde yıkama ve detaylı oto kuaför, oto ekspertiz, mini onarım, oto çilingir çağırma gibi işlemlerin de uygulama üzerinden gerçekleşmesi planlanıyor.