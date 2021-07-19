Sürücülere kurban bayramı uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıkacak sürücüleri, trafik kurallarına uymaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni bir döneme girilen bugünlerde insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı vesilesiyle yardımlaşma ve dayanışma ruhunun pekişmesi, dargınlıkların ve küslüğün bir kenara bırakılıp affetmenin, barışmanın ve tüm güzel duyguların kalplere hakim olması dileğinde bulunan Apaydın, şoför camiası adına tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Apaydın, salgının gölgesinde geçen bir yılın ardından açıklanan 9 günlük bayram tatili nedeniyle seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulunurken şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerde seyahat ederken olası yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek daha dikkatli, daha duyarlı olunması, emniyet kemeri olmadan, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu bayramın, salgının etkilerinin yaşandığı son bayram olması temennisini ifade ederek, tüm esnaf ve sanatkarın kazancının bereketlenerek arttığı, ülkenin sağlıklı ve huzurlu günlere eriştiği bir bayram diledi.