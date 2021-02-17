17 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 -0.14 EURO 8,3960 -0.91
USD 6,9710 -0.32 ALTIN 397,900 -1.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sürücüler dikkat! Emniyet uyardı: Zorunlu haller dışında yapmayın

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 20:38 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 20:38

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.


EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde yaşanan ağır  kış koşulları ve kar yağışı nedeniyle araçların yoldan çıkma, öndeki araca çarpma  veya yol kenarında bekleme yapan araçlara çarpma şeklinde kaza yaptıklarının  gözlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının yanında sürücülerin  mevsimsel koşulları göz önüne alarak trafik kurallarına üst düzeyde riayet  etmelerinin, görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarının kazaların önlenmesinde  son derece önemli olduğu vurgulandı.
 
Islak, karlı ve buzlu zeminlerde araçların durma mesafesinin arttığı  ve yağışın etkisine bağlı olarak sürücülerin riskli durumları geç fark ederek,  doğru reaksiyonları gösteremedikleri aktarılan açıklamada, sürücülerin uygun  olmayan lastiklerle yola çıkmalarının da özellikle kar yağışı alan bölgelerde bir  süre sonra seyahatlerine devam edememesine neden olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer yol  kullanıcılarının can güvenlikleri için standartlara uygun diş derinliği bulunan  kış lastiği kullanmaları istendi.
 
Sürücülere ayrıca, "araç hızını ve öndeki araçla mesafesini yol ile  hava durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, kara yolu üzerinde  zorunlu haller dışında ve gerekli önlemleri almadan duraklama ve park  yapmamaları" uyarısında bulunuldu.
 

ETİKETLER

Emniyet kamyon önlem v
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.