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Sürücü kursları açık mı? Sürücü kursları açıldı mı? Hafta sonu ehliyet sınavları olacak mı?

Sürücü kursları açık mı? Sürücü kursları açıldı mı? Hafta sonu ehliyet sınavları olacak mı?