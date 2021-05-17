Türkiye'de tam kapanma süreci sona erdi ve 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine resmen geçildi. Tam kapanma sürecinde kapanan iş yerleri ile ilgili son durum da merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme sürecine ilişkin detayları genelge ile yayınladı. Özellikle bu süreçte sürücü kurslarının açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, Sürücü kursları açık mı? Sürücü kursları açıldı mı? Hafta sonu ehliyet sınavları olacak mı? Sürücü kursları yasaktan muaf mı? Sürücü kursları ne zaman açılıyor? 17 Mayıs - 1 Haziran arası Sürücü kursları açılacak mı? İşte sürücü kursları ile ilgili merak edilenler...
SÜRÜCÜ KURSLARI AÇIK MI?
Türkiye'de kademeli normalleşme süreci resmen başladı. Tam kapanma sürecinde kapalı olan iş yerlerinin pek çoğu açılırken bazı sektörlerde de bulaş riski olduğu için kapalı tutuluyor. Tam kapanma sürecinden önce sürücü kurslarına kayıtlarını yaptıran adaylar, eğitimlerine uzaktan devam ediyordu. Ehliyet sınavları da ertelenmişti. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte yasakların çoğu kalktı ve pek çok iş kolu faaliyetlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapalı olacak iş yerleri açıkça belirtildi. Bu iş yerleri arasında sürücü kursları bulunmuyor. Kademeli normalleşme döneminde sürücü kursları faaliyetlerine devam edecek.
Genelgeye göre Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.
HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI OLACAK MI?
Sürücü kurslarında online eğitim devam edecek. Genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olanlar hafta sonu yasaklardan muaf tutulacak.
Sürücü adaylarının direksiyon dersleri devam edecek. Hafta sonu sadece ÖSYM sınavlarına izin verildiğinden ehliyet için direksiyon sınavları yapılacağına dair bilgi bulunmuyor.