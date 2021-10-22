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Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına 34 kez müebbet hapis cezası

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 20:09 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 20:09

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen  davanın karar duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya  müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek  tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının  bulunmadığını iddia etti.
 
Avukatlar ise yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın  yenilenmesini talep etti.
 
Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşma salonuna, yaklaşık yarım  saat jandarma ekipleri de güvenliğin sağlanması amacıyla salona alındı.
 
Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek  dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.
 
Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak  kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para  cezası verdi.
 
Heyet, ayrıca duruşmaya katılan Koray Türkay, Şahin Tümüklü, Çağla  Seven, Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında da duruşmada "hakaret ve heyeti  tehdit" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
 
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te düzenlenen canlı bomba  saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

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