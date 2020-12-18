Sürpriz isim! Masterchef Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'ye başvurdu

'MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne, 2019 yılının yarışmacıları konuk oldu. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken isimlerinden Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını, hatta efor ve parkur testlerini geçtiğini açıkladı.

MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa, TV8 'de yayınlanan MasterChef programına konuk oldu. Şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor 'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.

Şeflerin sorusu üzerine Mustafa Aydın , 'Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testini başarıyla geçtiğini belirtti.

Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.