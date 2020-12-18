18 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.403 0.25 EURO 9,4720 0.15
USD 7,7220 0.25 ALTIN 466,700 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sürpriz isim! Masterchef Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'ye başvurdu

18 Aralık 2020 Cuma - 9:59 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 9:59

'MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne, 2019 yılının yarışmacıları konuk oldu. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken isimlerinden Mustafa Aydın, 'Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını, hatta efor ve parkur testlerini geçtiğini açıkladı.


MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa, TV8'de yayınlanan MasterChef programına konuk oldu. Şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.
 
Şeflerin sorusu üzerine Mustafa Aydın, 'Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testini başarıyla geçtiğini belirtti.
 
Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.

ETİKETLER

masterchef survivor mustafa aydın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.