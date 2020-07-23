Sürpriz görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Adalar’daki ulaşım sorunu, Ekrem İmamoğlu Ankara’da Süleyman Soylu’yla görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan sürpriz telefon konuşmasıyla çözüldü.

Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurtdışından getirtilen ancak Adalar Kaymakamlığı tarafından izin başvuruları reddedilen 60 elektrikli araçla ilgili kriz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın devreye girmesiyle sona erdi.

"CUMHURBAŞKANI KONUŞACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara ’ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon “Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak” diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, “Oldu bu iş, mesele çözüldü” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı’na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar’da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.