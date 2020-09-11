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Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu Gözde Mutluer, 2009 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştı. Birçok projede yer alan güzel oyuncu hayatını Kaan Karsan ile birleştirdi.
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