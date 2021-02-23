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Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!

23 Şubat 2021 Salı - 10:02 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 10:02

Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisinde bu hafta bakın neler oluyor...


Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner.
 

İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?
 
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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